Urbanowi ze składu wypadło dwóch stoperów

Brak Skorupskiego to nie jedyny kłopot Urbana. Z powodu urazu niedostępny dla selekcjonera będzie też Jan Bednarek. Lider polskiej defensywy zbiera świetne oceny za grę w FC Porto i jego brak na pewno odczujemy.

Reklama

Z powodu nadmiernej liczby żółtych kartek w meczu z Holandią pauzują stoper Przemysław Wiśniewski oraz ustawiany na pozycji defensywnego pomocnika Bartosz Slisz. Na zgrupowaniu nie ma też kontuzjowanego Krzysztofa Piątka, ale napastnik katarskiego Al-Duhail SC nie był pierwszym wyborem dla Urbana i jego nieobecność aż tak nie boli.

Grabara zastąpi Skorupskiego

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Urban zdradził, że już dokonał wyboru bramkarza. Selekcjoner nie chciał jednak powiedzieć, kto zajmie miejsce Skorupskiego. Wybór padł na Kamila Grabarę. Golkiper VfL Wolfsburg regularnie gra w Bundeslidze. Teraz dostał szansę pokazania się w reprezentacji w meczu o punkty.

Urban nie zmienił taktyki

Urban mimo kłopotów kadrowych nie zmienił ustawienia taktycznego. Od pierwszej minuty zagramy trójką stoperów. Blok defensywny tworzyć będą: Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski i Jakub Kiwior. Na wahadłach ustawieni zostaną Matty Cash i Michał Skóraś.

Urban w meczu z Holandią postawił na wariant ofensywny

Reklama

W środku pola grać będą Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. Urban zaryzykował i postawił na wariant ofensywny z trzema zawodnikami ustawionymi z przodu. Na "szpicy zobaczymy Roberta Lewandowskiego, a za jego plecami "operować będą Jakub Kamiński i Nicola Zalewski.