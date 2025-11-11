Kontuzje wykluczyły Skorupskiego, Bednarka i Piątka
Kochalski zastąpił w kadrze Łukasza Skorupskiego z włoskiej Bolonii. Bereszyński zajął miejsce Jana Bednarka z FC Porto. Na rozpoczęte w poniedziałek w Warszawie zgrupowanie nie dotrze też napastnik Krzysztof Piątek z katarskiego Al-Duhail SC.
Łukasz Skorupski w trakcie ligowego meczu doznał znacznego uszkodzenia mięśnia dwugłowego uda. Krzysztof Piątek naciągnął mięsień przywodziciel długi, natomiast Jan Bednarek doznał naciągnięcia więzadła w kolanie. Te urazy uniemożliwiają zawodnikom udział w zgrupowaniu - przekazał lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski, cytowany przez kanały internetowe PZPN.
Kochalski błyszczy w Lidze Mistrzów
34-letni bramkarz urazu doznał przy wybiciu piłki na początku meczu z Napoli (2:0) i został zmieniony już w ósmej minucie. Natomiast obrońca lidera portugalskiej ekstraklasy z powodu kontuzji lewego kolana opuścił boisko w 18. minucie spotkania z Famalicao (1:0). Pierwsze sygnały z portugalskiego klubu wydawały się dość optymistyczne, ale po poniedziałkowych badaniach okazało się, że Bednarek nie przyleci na zgrupowanie.
Kochalski, były bramkarz m.in. Legii Warszawa, Radomiaka Radom i Stali Mielec, gościł już na zgrupowaniach przed ubiegłorocznymi mistrzostwami Europy oraz w czerwcu tego roku. Drugi sezon regularnie występuje w zespole Karabachu Agdam, z którym awansował do trwającej edycji Ligi Mistrzów. 25-letni golkiper notuje w niej bardzo dobre występy.
Z kolei 33-letni Bereszyński przez lata był etatowym obrońcą reprezentacji. Ostatni jak do tej pory, 58. występ odnotował w marcu w pojedynku z Maltą w eliminacjach mundialu.
Lewandowski zapalił światła Empire State Building
We wtorek do kolegów dołączy kapitan Robert Lewandowski. Po niedzielnym meczu Barcelony z Celtą Vigo (4:2), w którym zdobył trzy gole, rekordzista w liczbie występów i goli w narodowych barwach udał się do Nowego Jorku, gdzie w poniedziałek o godz. 22 czasu polskiego ma dokonać symbolicznego zapalenia świateł na legendarnym wieżowcu Empire State Building na Manhattanie, który rozbłyśnie na biało-czerwono z okazji przypadającego na wtorek Narodowego Święta Niepodległości Polski.
37-letni napastnik w Warszawie ma się zameldować we wtorek w południe, a później wziąć udział w konferencji prasowej, razem z selekcjonerem Janem Urbanem.
Polacy mają szanse na pierwsze miejsce, ale baraże bardziej realne
W piątek rywalem biało-czerwonych na PGE Narodowym będą Holendrzy, a następnego dnia kadra wyleci na Maltę, gdzie w poniedziałek 17 listopada rozegra z gospodarzami swój ostatni mecz w grupie G eliminacji.
Polscy piłkarze na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii. Z kolei o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od czołowej dwójki. Bezpośredni awans do przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.
„Pomarańczowi” mają znacznie korzystniejszy bilans bramek od Polaków (+19 wobec +6). W eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów, więc podopieczni Urbana - żeby wyprzedzić Holendrów - musieliby zwyciężyć w bezpośrednim meczu w Warszawie i liczyć na ich potknięcie trzy dni później z Litwą, a sami pokonać Maltę na zakończenie zmagań grupowych.
Na ten moment najbardziej realny scenariusz wydaje się więc taki, że reprezentacja Polski wystąpi w marcowych barażach. Losowanie tzw. ścieżek (po cztery drużyny w każdej), w których odbędą się półfinały i finał, zostało zaplanowane na 20 listopada.
- Kadra reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Maltą
- bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam);
- obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma), Bartosz Bereszyński (Palermo FC);
- pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan);
- napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)
