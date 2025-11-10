Pechowy weekend kadrowiczów Urbana

Skorupski (Bologna) i Bednarek (FC Porto) ucierpieli zdrowotnie w weekendowych meczach ligowych swoich drużyn. 34-letni bramkarz po wybiciu piłki na początku meczu z Napoli (2:0) doznał urazu mięśniowego i nie mógł kontynuować gry. Został zmieniony w ósmej minucie.

Natomiast obrońca Porto z powodu kontuzji lewego kolana opuścił boisko w 18. minucie spotkania z Famalicao (1:0). Pierwsze sygnały z portugalskiego klubu wydawały się dość optymistyczne, ale po poniedziałkowych badaniach okazało się, że Bednarek nie może przylecieć na zgrupowanie.

Kłopoty ma również Piątek, napastnik Al-Duhail SC. Cała trójka nie będzie mogła wystąpić w najbliższych spotkaniach kadry. W ich miejsce zostaną awaryjnie powołani nowi piłkarze.

Lewandowski przyleci dopiero we wtorek

Zgrupowanie reprezentacji rozpoczęło się w poniedziałek w Warszawie, ale pierwsze aktywności selekcjoner zaplanował jednak dopiero na wtorek. Wówczas w konferencji prasowej, razem z Urbanem, ma wziąć udział Robert Lewandowski, który - według medialnych doniesień - na razie przebywa z krótką wizytą w Stanach Zjednoczonych. 37-letni napastnik, zdobywca trzech bramek w ostatnim meczu Barcelony z Celtą Vigo, na zgrupowanie ma dołączyć we wtorek około południa.

Wiele wskazuje więc na to, że kapitan reprezentacji będzie trenować z kadrą dopiero w środę, zajęcia rozpoczną się o godz. 12 na PGE Narodowym. Dzień wcześniej - w Święto Niepodległości - trening będzie prawdopodobnie zamknięty w całości dla mediów. Na razie nie potwierdzono, gdzie się odbędzie, ale raczej poza stolicą. Zastanawiano się m.in. nad ośrodkiem Legia Training Center (LTC) w podwarszawskich Książenicach.

Polacy za plecami Holendrów

W piątek rywalem biało-czerwonych na PGE Narodowym będą Holendrzy, a następnego dnia kadra Urbana wyleci na Maltę, gdzie w poniedziałek 17 listopada rozegra swój ostatni mecz w grupie - w Ta’ Qali.

Polscy piłkarze na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji zajmują drugie miejsce w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od wyżej plasujących się zespołów.

Jest szansa na pierwsze miejsce, ale bardziej realne są baraże

Bezpośredni awans do przyszłorocznego mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, a zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.

„Pomarańczowi” mają znacznie korzystniejszy bilans bramek od Polaków (plus 19 do plus 6). W eliminacjach MŚ właśnie to kryterium jest najważniejsze w przypadku równej liczby punktów, więc podopieczni Urbana - żeby wyprzedzić Holendrów - musieliby zwyciężyć w bezpośrednim meczu w Warszawie i liczyć na jej potknięcie trzy dni później z Litwą, a sami pokonać Maltę na zakończenie zmagań grupowych.

Na ten moment najbardziej realny scenariusz wydaje się więc taki, że reprezentacja Polski wystąpi w marcowych barażach. Losowanie tzw. ścieżek (po cztery drużyny w każdej), w których odbędą się półfinały i finał, zostało zaplanowane na 20 listopada.