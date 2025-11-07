Urban znów nie powołał Pietuszewskiego

Skrzydłowy Jagiellonii Białystok wyróżnia się swoją grą zarówno w na krajowym podwórku, jak i na europejskiej arenie. Już przy okazji poprzedniego zgrupowania wielu ekspertów domagało się powołania Pietuszewskiego i było zdziwionych jego brakiem.

Urban nie przejął się krytyką pod swoim adresem. Selekcjoner dziś ogłosił listę powołanych piłkarzy na eliminacyjne mecze do mistrzostw świata z Holandią i Maltą i ponownie próżno na niej szukać nazwiska młodej gwiazdy ekipy ze stolicy Podlasia.

Urban zaskoczył powołaniami dla Rózgi i Szcześniaka

Wśród wybrańca Urbana nieoczekiwanie znaleźli się za to debiutanci Filip Rózga ze Sturmu Graz i Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze. Powołania dla obu trzeba uznać za wielką sensację. Oprócz nich w kadrze jest też wracający po kontuzji Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo.

Kadra Polski na Holandię i Maltę

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa) Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)

Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma) Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan) Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)

Polacy prawdopodobnie zagrają w barażach

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się w poniedziałek w Warszawie. Spotkanie z "Pomarańczowymi" odbędzie się 14 listopada w stolicy na PGE Narodowym, natomiast kończący kwalifikacje mecz z Maltą - trzy dni później w Ta’ Qali.

Polscy piłkarze zajmują drugą pozycję w grupie G z dorobkiem 13 punktów i tracą trzy do Holandii, a o trzy wyprzedzają Finlandię, która rozegrała jedno spotkanie więcej od biało-czerwonych i "Oranje". Bezpośredni awans na mundial 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie wywalczą zwycięzcy grup, zaś zespoły z drugich miejsc wystąpią w dwustopniowych barażach.