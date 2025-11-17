Reprezentacja Polski o mundial powalczy w barażach

Niezależnie od jego końcowego wyniku w stolicy Malty już wiemy, że nasi piłkarze zajmą drugie miejsce w grupie G i o awans na mundial będą musieli powalczyć w marcowych barażach.

Urban zapowiedział, że w ostatnim meczu eliminacji da szanse piłkarzom, którzy do tej pory rzadziej mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w koszulce z orłem na piersi. Zmiany w składzie na selekcjonerze wymuszają też kontuzje i zagrożenie kartkami.

Urban nie dokona rewolucji w składzie

W porównaniu do piątkowego meczu z Holandią w pierwszym składzie doszło do czterech zmian. W jedenastce na Maltę nie ma Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik Fenerbahce Stambuł już na samym początku pojedynku z "Oranje" doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Uraz wykluczył go z dzisiejszego spotkania. Na ławce rezerwowych usiądą natomiast zagrożony kartkami Jan Ziółkowski, Matty Cash i Kamil Grabara.

W takim składzie Polska rozpocznie mecz z Maltą

Urban w pojedynku z Maltą od pierwszej minuty w polskiej bramce zdecydował się na Bartłomieja Drągowskiego. W obronie tradycyjnie zobaczymy trzech stoperów. Będą to Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora i Przemysław Wiśniewski.

Na wahadłach zagrają Paweł Wszołek i Michał Skóraś. W środku pomocy ustawieni zostaną Bartosz Slisz i Piotr Zieliński. Przed nimi miejsce zajmą Nicola Zalewski oraz Jakub Kamiński. W ataku miejsce zarezerwowane jest dla Roberta Lewandowskiego.