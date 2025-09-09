Quebonafide gra w jednym zespole z Rzeźniczakiem

Quebonafide w wielu swoich utworach nawiązuje do swojej pasji jaką jest futbol. Raper nie jest tylko kibicem w kapciach. Sam czynnie uprawia piłkę nożną. Oczywiście nie na najwyższym poziomie. Na co dzień artysta trenuje i gra w Mazurze Radzymin.

Reklama

Klub spod Warszawy występuje w lidze okręgowej. Oprócz Quebonafide w jego barwy reprezentuje też znany choćby z gry w Legii Warszawa, Jakub Rzeźniczak.

Quebonafide strzelił gola w Pucharze Polski

Ostatnio Mazur rywalizował w rozgrywkach o Puchar Polski z WKS Rząśnik. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem piłkarzy z Radzymina, a autorem jednej z bramek był Quebonafide i nie był to byle jaki gol.

Kuba Grabowski, bo tak nazywa się artysta uderzył piłkę z około 30 metrów. Wyszło cudownie. O takich bramkach mówi się "stadiony świata". Wideo z trafieniem w mediach społecznościowych zamieścił właściciel "Kanału Zero" i piłkarskiej drużyny KTS Weszło, Krzysztof Stanowski.

Reklama

Quebonafide zakończył muzyczną karierę

Quebonafide pod koniec czerwca tego roku zakończył karierę muzyczną. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zagrał dwa pożegnalne koncerty. Czy teraz skupi się na piłkarskiej karierze? W wieku 34. lat na wejście na szczyt jest już zdecydowanie za późno, więc na odniesienie takiego sukcesu, jak w karierze muzycznej nie ma co liczyć.

Warto przypomnieć, że Quebonafide sprzedał w Polsce ponad 500 tysięcy płyt. To czyni go jednym z najlepiej sprzedających się raperów w naszym kraju.