Koszmarna kontuzja Bułki

Bułka na jednym z treningów doznał jednej z najgorszych kontuzji na jakie narażeni są piłkarze. "L'Equipe" donosi, że Polak na jednym z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie. To oznacza, że 25-letniego golkipera czeka wielomiesięczna przerwa. Istnieje groźba, że w tym sezonie już nie zagra.

Bułka nie znalazł się na liście powołanych piłkarzy do reprezentacji Polski na mecze eliminacji mistrzostw świata z Finlandią i Holandią. Kontuzja oznacza, że szybko nie znajdzie się wśród wybrańców nowego selekcjonera, Jana Urbana.

Pieniądze szejków przekonały Bułkę

Bułka po zakończeniu poprzednich rozgrywek podjął zaskakującą decyzję. Golkiper z ligi francuskiej przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. OGC Nice zamienił na NEOM SC.

Przenosiny do Saudi Professional League mogą dziwić wielu kibiców. Dla nich decyzja o przeprowadzce do egzotycznej ligi w tak młodym wieku może być niezrozumiała. Piłkarze, którzy grają na poziomie reprezentacyjnym na taki ruch decydują się raczej, gdy zbliżają się do sportowej emerytury.

Polak miał kilka innych ofert. Zainteresowane były nim m.in. kluby z Premier League, ale szejkowie skusili naszego rodaka gigantycznymi pieniędzmi. I jeśli spojrzy się na zarobki Bułki w nowym miejscu pracy, to jego decyzja już nie dziwi.

Kosmiczne zarobki Bułki

Bułka z nowym pracodawcą podpisał czteroletni kontrakt. Za każdy sezon gry w barwach NEOM będzie kasował 10 milionów euro. Miesięcznie na konto golkipera wpływać będzie około 833 tys. euro, czyli blisko 3,5 mln zł.

Zarobki Marcina Bułki w NEOM SC

ok. 19 euro na minutę (ok. 80 zł)

ok. 1 tys. 150 euro na godzinę (ok. 4 tys. 900 zł)

ok. 27 tys. euro dziennie (ok. 115 tys. zł)

ok. 196 tys. euro tygodniowo (ok. 833 tys. zł)

ok. 833 tys. euro miesięcznie (ok. 3,5 mln zł)

Marcin Bułka rozegrał 73 mecze we francuskiej Ligue 1. W 26 z nich zachował czyste konto. W reprezentacji Polski do tej pory zaliczył pięć występów.