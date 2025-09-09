Larsson na co dzień gra w Bundeslidze

Larsson aktualnie gra w barwach Eintrachtu Frankfurt. Pomocnik reprezentacji Szwecji do Bundesligi trafił z Malmoe FF. Niemiecki klub w maju 2023 zapłaci za niego 8 milionów euro.

Po nieco ponad dwóch latach gry w lidze naszych zachodnich sąsiadów Larsson miał propozycję zmiany otoczenia. I to nie byle jaką!

Szejkowie reprezentanta Szwecji kusili wielkimi zarobkami

21-letnim piłkarzem zainteresowali się arabscy szejkowie, którzy kusili jednego z najbardziej utalentowanych młodych szwedzkich zawodników wysokimi zarobkami.

Na ofercie klubu Al Ittihad było tyle zer, że aż mi się zakręciło w głowie, więc zadzwoniłem z tą informacją do mamy. Ta nakrzyczała na mnie, że w ogóle pomyślałem o tej propozycji i podkreśliła, że moje miejsce jest na razie w Europie i tak ma zostać do odwołania - powiedział pomocnik Eintrachtu Frankfurt dziennikowi "Aftonbladet".

Larsson zawsze słucha mamy

Larsson, który ma na koncie 10 rozegranych meczów w seniorskiej reprezentacji Szwecji w tym okienku transferowym nie zmieni więc klubowych barw. Głos mamy okazał się ważniejszy niż perspektywa kosmicznych zarobków.

Mama chyba miała rację, a ja zawsze się jej słucham. Podnieciłem się wielkimi pieniędzmi i marzeniami o egzotycznym życiu, lecz ja mam dopiero 21 lat więc jeszcze dużo czasu na zmiany. Mama sprowadziła mnie na ziemię - Larsson.