Larsson na co dzień gra w Bundeslidze
Larsson aktualnie gra w barwach Eintrachtu Frankfurt. Pomocnik reprezentacji Szwecji do Bundesligi trafił z Malmoe FF. Niemiecki klub w maju 2023 zapłaci za niego 8 milionów euro.
Po nieco ponad dwóch latach gry w lidze naszych zachodnich sąsiadów Larsson miał propozycję zmiany otoczenia. I to nie byle jaką!
Szejkowie reprezentanta Szwecji kusili wielkimi zarobkami
21-letnim piłkarzem zainteresowali się arabscy szejkowie, którzy kusili jednego z najbardziej utalentowanych młodych szwedzkich zawodników wysokimi zarobkami.
Na ofercie klubu Al Ittihad było tyle zer, że aż mi się zakręciło w głowie, więc zadzwoniłem z tą informacją do mamy. Ta nakrzyczała na mnie, że w ogóle pomyślałem o tej propozycji i podkreśliła, że moje miejsce jest na razie w Europie i tak ma zostać do odwołania - powiedział pomocnik Eintrachtu Frankfurt dziennikowi "Aftonbladet".
Larsson zawsze słucha mamy
Larsson, który ma na koncie 10 rozegranych meczów w seniorskiej reprezentacji Szwecji w tym okienku transferowym nie zmieni więc klubowych barw. Głos mamy okazał się ważniejszy niż perspektywa kosmicznych zarobków.
Mama chyba miała rację, a ja zawsze się jej słucham. Podnieciłem się wielkimi pieniędzmi i marzeniami o egzotycznym życiu, lecz ja mam dopiero 21 lat więc jeszcze dużo czasu na zmiany. Mama sprowadziła mnie na ziemię - Larsson.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję