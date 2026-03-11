Bilans przemawia za Świątek

Świątek z Muchovą dotychczas rywalizowały ze sobą pięć razy. Polka przegrała tylko raz. Ostatnio obie tenisistki zmierzyły się rok temu w również w 1/8 finału turnieju w Indian Wells. Wtedy górą była 24-latka z Raszyna, która łatwo pokonała rywalkę 6:1, 61.

Muchova na zwycięskiej ścieżce

Dziś możemy spodziewać się bardziej wyrównanego pojedynku. Muchova jest w dobrej dyspozycji. Do Kalifornii przyjechała po triumfie w turnieju w Dosze. 29-letnia Czeszka obecnie może się pochwalić serią ośmiu wygranych meczów rzędu.

Świątek i Muchova jeszcze nie straciły seta

Muchova w Indian Wells w drodze do 1/8 finału najpierw pokonała Węgierkę Annę Bondar 7:5, 6:2, a następnie Chorwatkę Antonię Ruzic 6:0, 6:3. Natomiast Świątek zanotowała zwycięstwa nad Amerykanką Kaylą Day 6:0, 7:6 (7-2) i Greczynką Marią Sakkari 6:3, 6:2.