Kamiński zakończył mecz z przytupem

Kamiński, który grał od pierwszego gwizdka. Polak asystował przy trafieniu El Mali w czwartej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy.

Reklama

Były piłkarz Lecha Poznań do siatki rywali trafił w dziewiątej dodatkowej minucie. W ten sposób reprezentant naszego kraju ustalił wynik spotkania na 4:1.

Nie ma mocnych na Bayern

Goście w końcowych kilkunastu minutach grali w dziewiątkę, bowiem czerwone kartki ujrzeli Surinamczyk Immanuel Pherai i Portugalczyk Fabio Vieira.

FC Koeln zajmuje szóste miejsce w tabeli, z dorobkiem 14 punktów, ale może go jeszcze wyprzedzić Hoffenheim, który rozgrywa mecz w Wolfsburgu. Prowadzi z kompletem 27 punktów Bayern Monachium, który w sobotę pokonał u siebie Bayer Leverkusen 3:0. Było to 15. z rzędu zwycięstwo piłkarzy z Bawarii od początku sezonu, licząc wszystkie rozgrywki. Z kolei goście ponieśli pierwszą ligową porażkę na wyjeździe od 27 maja 2023.

Żaden inny klub z najsilniejszych lig Europy nie miał tak udanego otwarcia sezonu. Wcześniej rekord należał do AC Milan z rozgrywek 1992/93, który wygrał pierwsze 13 spotkań.