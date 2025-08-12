Lech w pierwszej połowie stracił Gumnego i gola

Rewanż w Belgradzie od samego początku nie układał się dobrze dla Lecha. Już w 8. minucie Niels Frederiksen był zmuszony dokonać pierwszej zmiany w składzie. Kontuzji doznał Robert Gumny i obrońca "Kolejorza" został zastąpiony na murawie przez Filipa Szymczaka.

Reklama

Lech tylko dzięki ofiarnym interwencjom Bartosza Mrozka długo zachowywał czyste konto.

Bramkarz mistrzów Polski skapitulował dopiero w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy. Gospodarze prowadzenie objęli po perfekcyjnie wykonanym rzucie karnym przez Cherifa Ndiaye.

Lech nie wykorzystał gry w przewadze

Po przerwie Lech przejął inicjatywę. Poznaniacy częściej byli przy piłce i próbowali doprowadzić do remisu. Od 57. minuty grali z przewagą jednego zawodnika, po tym jak czerwoną kartką został ukarany Rodrigo. Osłabienie rywala goście wykorzystali w już po upływie regulaminowych 90. minut. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego do remisu doprowadził Mikael Ishak.

Lech zagra o awans do Ligi Europy

Serbowie w 4. rundzie walki o fazę ligową Champions League zmierzą się z Pafos FC. Cypryjski zespół w dwumeczu okazał się lepszy od Dynama Kijów. Natomiast Lech po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów teraz trafi do decydującej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a jego przeciwnikiem będzie KRC Genk. Jeśli "Kolejorz" przegra rywalizację z belgijską drużyną, to będzie grał w fazie ligowej Ligi Konferencji.