Po 90. minutach i dogrywce w Cardiff było 0:0. O awansie zdecydowały rzuty karne. Polacy nie pomylili się w żadnej próbie. Do siatki trafili Robert Lewandowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek. Walijczycy cztery pierwsze próby mieli udane, ale w decydującej serii strzał Daniela Jamesa obronił Wojciech Szczęsny.

Szczęsny i Lewandowski zabrali głos w szatni

Do sieci trafiło nagranie odsłaniające kulisy tego spotkania. Najciekawszym momentem filmu, który szczególnie przykuwa uwagę jest przemówienie Szczęsnego, jakie wygłosił nasz bramkarz w szatni przed rozpoczęciem meczu. Golkiper Juventusu Turyn motywował kolegów w mocnych słowach.

Chciałbym z wami jedną myślą się podzielić. Jesteście wszyscy fajne chłopaki, ja was wszystkich lubię. Ale dzisiaj fajne chłopaki nie wygrają tego meczu - zaczął. - Dzisiaj albo będziemy skur******i, którzy będą przekonani, że ten mecz wygrają i zrobią wszystko, żeby ten mecz wygrać, albo dostaniemy wpi****l. Więc fajne chłopaki zostały dzisiaj w hotelu - powiedział Szczęsny.

Pod koniec tego samego filmu głos zabrał Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji też nie gryzł się w język i ostro podsumował grę Polaków w eliminacjach do Euro 2024.

Chciałbym Wam podziękować przede wszystkim za to, co pokazaliśmy w tych dwóch meczach. Wiem, że eliminacje były chu**we, do du*y. Wszystko, co zrobiliśmy źle, to było w tych eliminacjach, ale ten etap jest już zamknięty - podkreślił Lewandowski.