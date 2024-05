"Biało-czerwoni" przegrali eliminacje do Euro 2024. Awans wywalczyli dzięki barażom. Na turnieju w Niemczech zagrają w jednej grupie z Holandią, Austrią i Francją.

Lewandowski stawia na grupowego rywala

Według Lewandowskiego to właśnie "Trójkolorowi" będą faworytem do zdobycia tytułu najlepszej drużyny na Starym Kontynencie.

Francja mogłaby pojechać na mistrzostwa Europy z dwoma lub trzema różnymi zespołami. I prawdopodobnie przynajmniej dwa z nich znalazłyby się w półfinale. To przywilej. Francja jest faworytem Euro 2024, na pewno - powiedział kapitan reprezentacji Polski na łamach dziennika "Le Parisien".

Lewandowski doskonale wie, co mówi, bo "biało-czerwoni" mierzyli się z Francją na mundialu w Katarze i przegrali 1:3.

Francja to niesamowity zespół. Macie tak wielu utalentowanych zawodników. Tylko w ataku mogę wymienić Mbappe, Dembele, Griezmanna. W obronie jest fantastyczny Jules Kounde oraz Upamecano, z którym grałem w Bayernie i znam go bardzo dobrze. Również jest bardzo dobrym stoperem. Na ławce rezerwowych też znajdują się niesamowici piłkarze, którzy są gotowi do walki - podkreślił Lewandowski.