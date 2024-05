Nasi piłkarze przegrali eliminacje do mistrzostw Europy, ale awans na Euro 2024 w Niemczech wywalczyli dzięki barażom. Turniej startuje już za nieco ponad miesiąc.

TLC nowym sponsorem reprezentacji Polski

Dla szefów PZPN to doskonała okazja, by pozyskać kolejnych sponsorów, którzy będą finansowo wspierać polską piłkę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych futbolowa centrala pochwaliła się podpisaniem umowy z firmą TCL - jednym z czołowych producentów elektroniki branży RTV i AGD.

Reklama

Cieszymy się, że tuż przed mistrzostwami Europy reprezentacja Polski dokonuje poważnego wzmocnienia. Do grona partnerów drużyny narodowej dołącza firma TCL, uznana marka w branży RTV i AGD. To dla nas spore wyróżnienie, że firma, która chce rozwijać swoją pozycję w Polsce, właśnie w nas widzi partnerów biznesowych z największym potencjałem marketingowym. Jesteśmy przekonani, że ta umowa zapewni same korzyści obu stronom. Witamy w piłkarskiej rodzinie! - mówił Sekretarz Generalny PZPN Łukasz Wachowski.

Reklama

Reprezentacja Polski na Euro 2024 w fazie grupowej zagra z Holandią, Austrią i Francją.