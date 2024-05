W trakcie piłkarskich meczów często widzimy piłkarzy otaczających sędziego i dyskutujących z nim na temat podejmowanych decyzji. UEFA chce z tym skończyć. Dlatego w życie wchodzi nowy przepis. Będzie on obowiązywał już w trakcie mistrzostw Europy w Niemczech.

Zawodnik z pola będzie mógł zastąpić bramkarza

Podczas meczu z arbitrem rozmawiać będzie mógł tylko kapitan zespołu. Odstępstwo od tej reguły obowiązuje tylko w jednym przypadku. Jeśli kapitanem drużyny jest bramkarz, to wtedy do komunikacji z sędzią zostanie wyznaczony piłkarz z pola.

Bycie sędzią we współczesnej piłce jest bardzo trudne. Podejmuje on od 200 do 250 decyzji podczas meczu, czyli jedną co 22 sekundy, w trudnych, a czasem kontrowersyjnych sytuacjach, pod ogromną presją. Jesteśmy gotowi rozmawiać i udostępniać więcej szczegółów zawodnikom i trenerom, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób podjęto decyzję - wyjaśnił dyrektor zarządzający UEFA ds. sędziowania Roberto Rosetti.

Euro 2024 rozpoczną się 14 czerwca i potrwają do 14 lipca. W fazie grupowej reprezentacja Polski zmierzy się z Francją, Austrią i Holandią.