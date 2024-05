Westfalenstadion był areną mistrzostw świata 1974 i 2006. Podczas mundialu 18 lat temu Polska przegrała na nim z Niemcami 0:1. Stadion oddano do użytku w 1974 roku. Jego pojemność to ponad 80 tysięcy fanów, ale przy okazji spotkań międzypaństwowych pojemność jest zmniejszana do 65 tysięcy.

Westfalenstadion

klub: Borussia Dortmund

pojemność: 66 000 na meczach międzypaństwowych

rok otwarcia: 1974

mecze:

15 czerwca, grupa B: Włochy - Albania (godz. 21.00)

18 czerwca, grupa F: Turcja - Gruzja (18.00)

22 czerwca, grupa F: Turcja - Portugalia (18.00)

25 czerwca, grupa D: Polska - Francja (18.00)

29 czerwca, 1/8 finału: 1A - 2C (21.00)

10 lipca, drugi półfinał (21.00)