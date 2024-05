Stolica - Amsterdam (konstytucyjna) / Haga (siedziba rządu i rodziny królewskiej)

Powierzchnia kraju - 41 850 km2

Liczba ludności - 17,7 mln

Królewski Niderlandzki Związek Piłki Nożnej (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond - KNVB) założono w 1889 roku. Prezes - Just Spee

Trener reprezentacji - Ronald Koeman

Miejsce w rankingu FIFA: 7

Gwiazda zespołu: Virgil van Dijk - 32-letni kapitan "Oranje", środkowy obrońca Liverpoolu. Do tego klubu dołączył w styczniu 2018 roku za kwotę szacowaną na 84,6 mln euro - wówczas najwyższą w historii za zawodnika grającego na tej pozycji. Van Dijk to m.in. dwukrotny mistrz Szkocji z Celtikiem, mistrz Anglii i triumfator Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Uznany za najlepszego piłkarza Premier League oraz w plebiscycie UEFA w sezonie 2018/19. W drużynie narodowej zadebiutował w 2015 roku, rozegrał w niej 66 spotkań i strzelił siedem bramek

Ważniejsze sukcesy reprezentacji Holandii:

2. miejsce MŚ 1974, 1978 i 2010;

3. miejsce MŚ 2014;

4. miejsce MŚ 1998

1. miejsce ME 1988;

3. miejsce ME 1976

3. miejsce IO 1908, 1912 i 1920

Udział w ME: 1976 - 3. miejsce 1980 - 3. miejsce w grupie 1988 - 1. miejsce 1992 - półfinał 1996 - ćwierćfinał 2000 - półfinał 2004 - półfinał 2008 - ćwierćfinał 2012 - 4. miejsce w grupie 2021 - 1/8 finału