Pięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Austrią. Bramki: 19-17 na korzyść biało-czerwonych. Ostatni raz obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą we wrześniu 2019 w Warszawie. W rewanżowym meczu kwalifikacyjnej do ME 2020 padł remis 0:0.

Dotychczasowe mecze Polska - Austria:

12.05.1935, Wiedeń: Austria - Polska 5:2

06.10.1935, Warszawa: Polska - Austria 1:0

24.08.1977, Wiedeń: Austria - Polska 2:1

19.05.1992, Salzburg: Austria - Polska 2:4

17.05.1994, Katowice: Polska - Austria 3:4

09.10.2004, Wiedeń: Austria - Polska 1:3 el. MŚ

03.09.2005, Chorzów: Polska - Austria 3:2 el. MŚ

12.06.2008, Wiedeń: Austria - Polska 1:1 ME

21.03.2019, Wiedeń: Austria - Polska 0:1 el. ME

09.09.2019, Warszawa: Polska - Austria 0:0 el. ME

Bilans: 10 meczów; 5 zwycięstw Polski - 2 remisy - 3 porażki; bramki: 19-17