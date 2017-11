Ponad tydzień wcześniej kapitan reprezentacji Polski doznał urazu mięśnia dwugłowego w meczu ligowym z RB Lipsk (2:0) i zszedł z boiska tuż przed przerwą. Po badaniach okazało się, że to wynik przemęczenia. Nie znalazł się w kadrze meczowej na wtorkowe spotkanie wyjazdowe z Celtikiem Glasgow (2:1) w Lidze Mistrzów.

Lewandowski wrócił do składu Bayernu w sobotnim spotkaniu ligowym z Borussią Dortmund (3:1) i strzelił jedną z bramek dla zespołu mistrza Niemiec. Nie wiadomo jednak, czy zagra w dwóch najbliższych meczach towarzyskich reprezentacji Polski - z Urugwajem (10.11 w Warszawie) i Meksykiem (13.11 w Gdańsku).

Lewandowski tego dnia przyleciał do Warszawy, aby poddać się badaniu. Według nieoficjalnych informacji już wcześniej planowano, że Lewandowski i Glik (dwaj najczęściej grający piłkarze reprezentacji Polski w tym sezonie) opuszczą zgrupowanie po meczu z Urugwajem, aby odpocząć.

Planujemy indywidualnie podchodzić do tego, czy zawodnicy będą brani pod uwagę w meczu z Meksykiem. Wcześniej przygotowaliśmy plan, ale zadecydujemy o tym podczas zgrupowania i po meczu z Urugwajem. Mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi po tym spotkaniu. Chcemy jednak minimalizować ryzyko urazów. Stąd plan, aby kilku graczom pozwolić wcześniej przygotowywać się do swoich meczów ligowych. Jesień to najtrudniejszy okres dla zawodników - przyznał selekcjoner.