Jak wynika z sondażu CBOS, faworytem tegorocznego mundialu według co piątego dorosłego Polaka są aktualni mistrzowie świata, czyli Niemcy - ich zwycięstwo typowało 20 proc. ankietowanych. Znacznie mniej osób (12 proc.) wymieniło w tym kontekście – drugą w tym rankingu – reprezentację Brazylii. Na trzecim miejscu pod względem częstości wymieniania znalazła się Hiszpania (9 proc.), a na czwartym Polska (7 proc.). Po 3 proc. badanych wymieniło Portugalię, czyli aktualnych mistrzów Europy, oraz Francję, a po 2 proc. – Anglię i Argentynę. Szanse gospodarzy mundialu na mistrzostwo świata w piłce nożnej widzi co setny badany.

Jak twierdzą autorzy sondażu, przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej zamiar oglądania meczów deklarowało 76 proc. dorosłych Polaków. W ich ocenie, zainteresowanie transmisjami z mundialu jest w tym roku większe niż w latach 2002 i 2006, kiedy to reprezentacja Polski także zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych mistrzostw świata w piłce nożnej i większe od zainteresowania transmisjami z Euro 2012, którego Polska była współgospodarzem - zamierzało je śledzić 72 proc. pytanych.

Największa grupa kibiców deklaruje, że będzie starała się oglądać wszystkie mecze polskiej drużyny (28 proc.), a 21 proc. w miarę możliwości będzie chciała oglądać wszystkie transmitowane mecze.

Choć zamiar oglądania telewizyjnych transmisji meczów z mistrzostw deklarują przede wszystkim osoby zainteresowane piłką (99 proc. bardzo interesujących się tą dyscypliną, z czego 74 proc. będzie się starało oglądać wszystkie mecze, oraz 97 proc. spośród tych, którzy trochę się piłką interesują), wydarzenie to jednak przyciąga przed ekrany również kobiety i mężczyzn, którzy na co dzień nie interesują się tą dyscypliną sportu (78 proc. wśród raczej niezainteresowanych i 25 proc. wśród w ogóle nieinteresujących się piłką nożną).

Osoby niezainteresowane piłką nożną przyciągną przed ekrany przede wszystkim mecze polskiej drużyny - będzie je oglądać 47 proc. wśród raczej niezainteresowanych i 17 proc. wśród w ogóle nieinteresujących się piłką nożną.

Deklaracje dotyczące zamiaru śledzenia transmisji z tegorocznych piłkarskich mistrzostwa świata istotnie różnicuje także płeć badanych - zamierza je oglądać 88 proc. mężczyzn i 66 proc. kobiet. Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety deklarują zamiar oglądania wszystkich meczów (32 proc. wobec 12 proc.), kobiety natomiast trzykrotnie częściej niż mężczyźni deklarują, że nie będą oglądały telewizyjnych transmisji meczów z tych mistrzostw (33 proc. wobec 11 proc.).

Według autorów sondażu, przewidywania związane z oceną szans polskiej drużyny na piłkarskich mistrzostwach świata są bardziej optymistyczne niż w latach 2002 i 2006. Obecnie tylko 6 proc. dorosłych Polaków przewiduje, że polska reprezentacja zakończy występy na mundialu w Rosji na fazie grupowej. Zbliżone liczebnie grupy prognozują naszej drużynie odpadnięcie w 1/8 finału (21 proc.) i dotarcie do ćwierćfinału (22 proc.). Blisko co dziesiąty (9 proc.) dorosły Polak widzi polską reprezentację w finale tegorocznego mundialu, przy czym co dwudziesty (5 proc.) prognozuje, że Polska zostanie mistrzem świata w piłce nożnej.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 7–14 czerwca 2018 roku na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.