Irańczycy w niedzielę zagrają w Jastrzębiu–Zdroju towarzysko z Australią, której selekcjonerem jest trener Jastrzębskiego Węgla Mark Lebedew.

39-letni Ignaczak występował w kadrze narodowej w latach 1998-2014 (321 meczów). Wywalczył m.in. mistrzostwo świata (2014), mistrzostwo Europy (2009) i triumfował w Lidze Światowej (2012). Reprezentował barwy m.in. AZS Częstochowa (2000-03), Skry Bełchatów (2003-07) oraz Asseco Resovii (2007-16).

Rozpoczął sobotni mecz w podstawowym składzie, podczas pierwszej przerwy technicznej zmienił go Paweł Zatorski. „Igła” po meczu został jeszcze raz pożegnany przez kibiców. A od kolegów z kadry dostał... stóg siana, w którym musiał szukać wielkiej igły.

„Kocham siatkówkę, postaram się przy niej zostać” – mówił wyraźnie wzruszony zawodnik.

Od kapitana biało-czerwonych Michała Kubiaka „oberwał” okolicznościowym tortem, a widzowie odśpiewali mu „Sto lat”. We wrześniu w tym samym miejscu kończył reprezentacyjną karierę rozgrywający Paweł Zagumny. Wtedy mecz Polska - Reszta Świata obejrzało około 10 tysięcy widzów, w sobotę w katowickiej hali była podobna liczba.

Polaków w czerwcu czekają zmagania w Lidze Światowej. Rozgrywki rozpoczną się w pierwszy weekend czerwca. Biało-czerwoni polecą na turniej do włoskiego Pesaro, gdzie zmierzą się z gospodarzami, Iranem i Brazylią. Tydzień później czeka ich podróż do Warny i starcia z gospodarzami, Brazylią oraz prowadzoną przez Stephane'a Antigę Kanadą. Trzeci weekend to zmagania w Katowicach i Łodzi z Amerykanami, Iranem i Rosją. Turniej Final Six zaplanowany jest między 28 czerwca a 2 lipca w Brazylii.

Polska - Iran 3:0 (25:19, 25:19, 25:23)

Polska: Fabian Drzyzga, Dawid Konarski, Bartłomiej Lemański, Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Mateusz Bieniek, Krzysztof Ignaczak (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek

Iran: Pour Ebadi, Saeid Marouf, Mohammad Mousavi, Adel Gholami, Amir Ghafour, Janpour Mirza, Mahrandi (libero) oraz Farhad Salafzoun, Reza Ghara, Vadi Mohammad, Farhad Ghaemi, Heydari.