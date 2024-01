Przed spotkaniem z najlepszym zespołem grupy C łodzianki miały tylko iluzoryczne szanse na dalszą rywalizację w Lidze Mistrzyń. Do awansu potrzebowały zwycięstwa w Stambule nad jednym z faworytów rozgrywek, a do tego liczyć na porażkę SC Poczdam z najsłabszym uczestnikiem grupy – Calcitem Kamnik.

Reklama

Fenerbahce, które w całej fazie grupowej nie straciło ani jednego seta, nie dało jednak drużynie z Łodzi większych nadziei. Otwierającego seta gospodynie zaczęły od prowadzenia 5:0 i choć później podopieczne Macieja Biernata odpowiadały udanymi akcjami, to nie były w stanie zatrzymać na siatce Magdaleny Stysiak i Rosjanki Ariny Fiedorowcewej. Po kolejnych atakach Polki miejscowe prowadziły 8:5, 11:16, 19:14 i do niej należał też ostatni punkt w pierwszej partii.

Dobra w wykonaniu Grot Budowlanych była druga odsłona. Siatkarki z Łodzi podbijały wiele ataków podopiecznych trenera Stefano Lavariniego i były też skuteczne na siatce. O ich porażce przesądziło jednak pięć straconych z rzędu punktów od stanu 16:17. Do piłki setowej asem serwisowym doprowadziła reprezentantka Brazylii Ana Cristina, a seta mocnym atakiem z lewego skrzydła zakończyła Fiedorowcewa.

Reklama

Trzecia partia była już w pełni pod kontrolą gospodyń. Mimo starań polskiego zespołu, faworytki po 10 punkcie zyskały wyraźną przewagę (19:12 po kolejnym asie Cristiny). Znów często punkty zdobywała Stasiak, po której ataku było 22:15. Miejscowe miały piłkę meczową po autowym serwisie Amerykanki MacKenzie May, a spotkanie zakończył blok na Marcie Pol.

Reklama

Grot Budowlani z bilansem dwóch zwycięstw i czterech porażek zajęli trzecie miejsce w gr. C. Łodzianki będą mogły kontynuować grę w ćwierćfinale Pucharu CEV, bowiem cztery drużyny z trzecich miejsc dołączą do pozostałych czterech klubów, które od początku sezonu rywalizowały w tych rozgrywkach.

Fenerbahce Stambuł - Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:20, 25:19,25:17)

Fenerbahce Stambuł: Magdalena Stysiak, Arina Fiedorowcewa, Bojana Drca, Ana Cristina, Eda Erdem Dundar, Asli Kalac - Gizem Orge (libero) oraz Meliha Diken, Cansu Cetin.

Grot Budowlani Łódź: Ewelina Wilińska, Weronika Sobiczewska, Andrea Mitrovic, Kinga Różyńska, Adrianna Kukulska, Marta Pol, Małgorzata Lisiak - Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Łazowska, Mackenzie May.