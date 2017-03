Radwańska nie może jak na razie przełamać złej passy w tym sezonie. W Kalifornii przegrała z chińską kwalifikantką Shuai Peng 4:6, 4:6. W styczniu co prawda dotarła do finału w Sydney, ale później wygrała tylko trzy z siedmiu spotkań w czterech turniejach. W tym tygodniu będzie miała szansę na poprawę sytuacji - we wtorek rozpoczyna się impreza rangi WTA Premier w Miami. Krakowianka broni punktów za ubiegłoroczne dotarcie do 1/8 finału.

Kerber co prawda w Indian Wells odpadła w 1/8 finału, ale jeszcze przed rozpoczęciem tych zawodów było wiadomo, że będzie ponownie numerem jeden. Z rywalizacji zrezygnowała bowiem Amerykanka Serena Williams. Niemka po raz pierwszy liderką światowej listy została 12 września ubiegłego roku. Straciła to miejsce na rzecz Williams pod koniec stycznia.

Trzecia w zestawieniu WTA jest Czeszka Karolina Pliskova. W Top 10 doszło do kilku zmian. Radwańską wyprzedziły Hiszpanka Garbine Muguruza i Rosjanka Swietłana Kuzniecowa, które zajmują - odpowiednio - szóste i siódme miejsce. Lokatami wymieniły się czwarta obecnie Słowaczka Dominika Cibulkova i piąta Rumunka Simona Halep.

Triumfatorka kalifornijskiej imprezy Rosjanka Jelena Wiesnina poprawiła się o dwie pozycje i jest 13.

Druga rakieta Polski Magda Linette w Indian Wells przeszła kwalifikacje i zatrzymała się na drugiej rundzie. Pozwoliło jej to awansować z 80. na 73. miejsce w rankingu.

W zestawieniu "Road to Singapore", które wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals, Radwańska spadła z 16. na 18. lokatę. Liderką pozostała Serena Williams, drugie miejsce zajmuje Karolina Pliskova, a trzecie Ukrainka Jelena Switolina.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 20 marca:

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

