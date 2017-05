W pierwszej rundzie imprezy w stolicy Hiszpanii (pula nagród 5,4 mln dolarów) Nadal miał wolny los, a w drugiej zmierzy się z Włochem Fabio Fogninim. Jak zaznaczył, problem ze zdrowiem uniemożliwił mu dokończenie przygotowań przed turniejem.

W piątek obudziłem się o trzeciej w nocy z bólem, dyskomfortem, jakiego nigdy nie czułem. Poszedłem do lekarza i dowiedziałem się, że mam infekcję ucha. To nic poważnego, ale przeszkadza mi to. Przez to mam bóle i zawroty głowy - powiedział na konferencji prasowej 14-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych.