Immunitet ma zapewnić funkcja... "attache" do spraw sportu w Unii Europejskiej, powierzona Beckerowi w kwietniu przez Republikę Środkowoafrykańską.

Prawnicy 50-letniego Beckera, triumfatora sześciu turniejów wielkoszlemowych, złożyli w czwartek odwołanie w sądzie Najwyższym Zjednoczonego Królestwa, wysuwając właśnie ten argument - donosi brytyjska agencja Press Association.

Becker jest najmłodszym w historii zwycięzcą Wimbledonu, w którym triumfował w wieku 17 lat. W całej karierze wygrał 49 turniejów ATP i zarobił ponad 20 mln euro, ale fatalnie zarządzał swoim majątkiem i w czerwcu 2017 roku sąd w Londynie ogłosił go bankrutem.

Według adwokatów byłego tenisisty ów immunitet zakłada, że wszelkie działania prawne przeciwko Beckerowi powinny być wcześniej zaaprobowane przez szefa brytyjskiej dyplomacji Borisa Johnsona i jego odpowiednika w Republice Środkowoafrykańskiej.

Decyzja o wszczęciu przeciwko mnie postępowania upadłościowego była nieuzasadniona i niesprawiedliwa - powiedział Becker, dodając, że immunitet dyplomatyczny pozwoli mu "zakończyć tę farsę" i "odbudować życie".

Becker chciał sprzedać na aukcji swoje trofea, aby spłacić długi, ale zagubiły się najcenniejsze, m.in. pięć z turniejów wielkoszlemowych.

Niemiec, który jest znanym pokerzystą, miał też problemy sądowe związane z długami w Hiszpanii (dotyczyły jego willi na Majorce), we Francji i w Szwajcarii. W 2002 roku niemiecki sąd skazał go na dwa lata więzienia w zawieszeniu i 500 tys. euro grzywny za ok. 1,7 mln euro zaległych podatków.