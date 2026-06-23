"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Taneczne show Polsatu jesienią pojawi się na antenie już 19. raz. Do tej pory produkcja oficjalnie potwierdziła dwa nazwiska.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Wiadomo, że o Kryształową Kulę walczyć będą Helena Englert oraz Mandaryna. Na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" ma pojawić się również Izabela Kuna oraz najstarszy uczestnik w historii polskiej edycji tego show, czyli 82-letni Andrzej Rosiewicz.

"Taniec z Gwiazdami". Nie zabraknie gwiazdy sportu?

Przegląd Sportowy Onet dotarł do kolejnego nazwiska. W nadchodzącej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zabraknie gwiazdy sportu. Okazuje się, że na tanecznym parkiecie pojawi się Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC występowała już przed kamerami i ma telewizyjne doświadczenie.

Była mistrzyni wróci do Polski na nagrania?

Joannę Jędrzejczyk można było oglądać jako uczestniczkę programu "Agent - gwiazdy". Była również jurorką tanecznego show TVP "Dance Dance Dance" u boku Idy Nowakowskiej i Agustina Egurroli.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, Joanna Jędrzejczyk będzie musiała wrócić do Polski. Obecnie była zawodniczka MMA mieszka w Las Vegas. Joanna Jędrzejczyk po zakończonej karierze sportowej prowadzi własne firmy i fundację.

Rozwija markę kosmetyków, założyła fundację JJ Stars Foundation, która pomaga utalentowanym sportowcom. Angażuje się również w projekty medialne i biznesowe.