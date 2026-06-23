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Znana mistrzyni w "Tańcu z Gwiazdami". Wróci do Polski z Los Angeles?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:01
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TzG
Kolejne znane nazwisko w "Tańcu z Gwiazdami". To była mistrzyni/AKPA
Lista nazwisk celebrytów, którzy pojawią się w jesiennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" powoli się zapełnia. Przegląd Sportowy Onet dotarł do kolejnej gwiazdy, która pojawi się w tanecznym show Polsatu. To była mistrzyni. O kim mowa?

"Taniec z Gwiazdami" to program, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Taneczne show Polsatu jesienią pojawi się na antenie już 19. raz. Do tej pory produkcja oficjalnie potwierdziła dwa nazwiska.

"Taniec z Gwiazdami". Kto wystąpi w nowej edycji?

Wiadomo, że o Kryształową Kulę walczyć będą Helena Englert oraz Mandaryna. Na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" ma pojawić się również Izabela Kuna oraz najstarszy uczestnik w historii polskiej edycji tego show, czyli 82-letni Andrzej Rosiewicz.

Córka znanej aktorskiej pary w "Tańcu z Gwiazdami". Miała brać udział w poprzedniej edycji
Córka znanej aktorskiej pary w "Tańcu z Gwiazdami". Miała brać udział w poprzedniej edycji

"Taniec z Gwiazdami". Nie zabraknie gwiazdy sportu?

Przegląd Sportowy Onet dotarł do kolejnego nazwiska. W nadchodzącej, jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" nie zabraknie gwiazdy sportu. Okazuje się, że na tanecznym parkiecie pojawi się Joanna Jędrzejczyk. Była mistrzyni UFC występowała już przed kamerami i ma telewizyjne doświadczenie.

Była mistrzyni wróci do Polski na nagrania?

Joannę Jędrzejczyk można było oglądać jako uczestniczkę programu "Agent - gwiazdy". Była również jurorką tanecznego show TVP "Dance Dance Dance" u boku Idy Nowakowskiej i Agustina Egurroli.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, Joanna Jędrzejczyk będzie musiała wrócić do Polski. Obecnie była zawodniczka MMA mieszka w Las Vegas. Joanna Jędrzejczyk po zakończonej karierze sportowej prowadzi własne firmy i fundację.

Rozwija markę kosmetyków, założyła fundację JJ Stars Foundation, która pomaga utalentowanym sportowcom. Angażuje się również w projekty medialne i biznesowe.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamiJoanna Jędrzejczyk
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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