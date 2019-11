Liderem Słoweńców jest 20-letni Luka Doncic, gwiazda NBA i Dallas Mavericks. Angola to najbardziej utytułowana drużyna Afryki - 11-krotny mistrz tego kontynentu (ostatni raz w 2013 r.) i 17-kroty medalista tych rozgrywek.

By zagrać o bilet do Tokio, Polacy będą musieli zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w gr. B, co da im prawo gry w półfinale w Kownie z zespołem z grupy A. Zwycięstwo oznaczać będzie wejście do finału, którego stawką jest bilet do Tokio. W gr. A w Kownie zagrają Litwa, Korea Płd. i Wenezuela.

Rywalizacja o awans do turnieju olimpijskiego w Tokio toczyć się będzie w czerwcu (23-28) w Kanadzie (Victoria), Chorwacji (Split), Serbii (Belgrad) i na Litwie (Kowno). Tylko zwycięzcy tych czterech turniejów wywalczą prawdo gry w igrzyskach.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

23 czerwca gr. A: Litwa - Wenezuela gr. B: Polska - Angola 24 czerwca gr. A: Wenezuela - Korea Płd. gr. B: Słowenia - Angola Polska i Litwa pauzuję 25 czerwca: gr. A: Litwa - Korea Płd. gr. B: Polska - Słowenia 26 czerwca dzień przerwy 27 czerwca, półfinały: A1 - B2 B1 - A2 28 czerwca, finał turnieju zwycięzcy półfinałów