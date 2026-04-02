FIFA: Reprezentacja Iranu zagra w USA na MŚ w piłce nożnej w czerwcu 2026 r.

Marcin Bodzianowicz
2 kwietnia 2026, 11:01
FIFA: Reprezentacja Iranu zagra w USA na MŚ w piłce nożnej w czerwcu 2026 r./Shutterstock
Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino zapewnił, że mimo konfliktu zbrojnego Iran wystąpi w tegorocznych mistrzostwach świata i zgodnie z planem rozegra swoje mecze fazy grupowej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Iran zagra na MŚ w piłce nożnej

Infantino tę informację przekazał agencji AFP podczas przerwy towarzyskiego meczu Iranu z Kostaryką w tureckiej Antalyi. Iran zwyciężył 5:0, a jedną z bramek zdobył piłkarz Lecha Poznań Ali Gholizadeh.

- Iran będzie na mistrzostwach świata - powiedział szef FIFA, dodając, że drużyna prowadzona przez selekcjonera Amira Ghalenoeia wystąpi w USA.

Zgodnie z wynikami grudniowego losowania, jej rywalami w grupie G mają być Nowa Zelandia, Belgia - oba mecze w Inglewood k. Los Angeles - oraz Egipt w Seattle.

- Bardzo nas to cieszy, bo to bardzo, bardzo silny zespół. Oglądałem go, rozmawiałem z piłkarzami, trenerem, wszystko jest w porządku. Mecze będą tam, gdzie miały być - podkreślił Infantino.

Konflikt zbrojny USA i Izraela z Iranem

Od 28 lutego trwa konflikt zbrojny pomiędzy siłami USA i Izraela a Iranem. Przedstawiciele Iranu wnioskowali więc o możliwość rozegrania spotkań fazy grupowej na terenie Meksyku, który jest współgospodarzem mundialu, podobnie jak Kanada. Według prezesa tamtejszej federacji piłkarskiej Mehdiego Taja, prowadzono negocjacje z FIFA w tej sprawie.

Mundial 2026

Tegoroczny Mundial (XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej), po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r. w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Marcin Bodzianowicz
