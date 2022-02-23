Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)
Bramki: dla Benfiki - Sebastien Haller (26-samob.), Roman Jaremczuk (72); dla Ajaksu - Dusan Tadic (18), Sebastien Haller (29)
Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia)
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Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam 2:2 (1:2)
Bramki: dla Benfiki - Sebastien Haller (26-samob.), Roman Jaremczuk (72); dla Ajaksu - Dusan Tadic (18), Sebastien Haller (29)
Sędzia: Slavko Vincic (Słowenia)
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