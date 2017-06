Tak przynajmniej wynika z plebiscytu ekspertów i czytelników "Przeglądu Sportowego" na 10 najbardziej wpływowych ludzi w "czarnym sporcie". Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajął właśnie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Czarnecki od wielu lat nie tylko kibicuje, ale realnie wspiera polski żużel, obejmując m.in. patronaty honorowe nad imprezami żużlowymi, uczestnicząc w organizacji ważnych zawodów żużlowych.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim kibicom polskiego Speedwaya, którzy oddali na mnie swój głos. To wyróżnienie jest dla mnie wyjątkowe, gdyż żużel jest szczególnie bliski memu sercu. To dla mnie także motywacja do dalszej pracy na rzecz tego ukochanego przez polskich kibiców sportu - powiedział polityk PiS..