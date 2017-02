W czwartkowy wieczór na stadionie przy Łazienkowskiej Legia podejmie Ajax w ramach rozgrywek Ligi Europy. Holenderscy kibice do stolicy przybyła już wcześniej. Ci, którzy bawili się ostatniej nocy w klubie "Chmury" nie będą miło wspominać swojej wyprawy do Warszawy. Lokal został zaatakowany przez legionistów. Będący w środku Holendrzy broniąc do obrony przed napastnikami użyli rzeczy znajdujących się wewnątrz pomieszczenia. W efekcie klub został totalnie zniszczony.

Legia Warszawa potępiła nocny najazd zamaskowanych osób, które zniszczyły klubu na Pradze, gdzie bawili się kibice z Holandii. Dyrektor Legii ds. mediów i PR Seweryn Dmowski podkreślił, że decyzja ws. ewentualnych zakazów stadionowych za udział w tym incydencie należy do sądu.

Potępiamy wszelkie przejawy przemocy, ale wydarzenia, które mają miejsce poza stadionem to sprawa dla policji, prokuratury i sądów. My jako klub sportowy nie mamy żadnych możliwości identyfikacji osób, które dopuszczają się takich rzeczy poza stadionem – powiedział Dmowski.

Dodał, że wobec uczestników środowych wydarzeń nie należy spodziewać się zakazów stadionowych ze strony klubu. My możemy wydać taki zakaz wobec osoby, która zakłóca porządek na terenie naszego obiektu i maksymalnie wynosi on dwa lata. Jeżeli jednak sąd uzna, że napastnicy w jakiś sposób związani byli z naszym klubem, może nałożyć na nich zakaz stadionowy w maksymalnym wymiarze sześciu lat. To jednak pozostaje w gestii sądu – podkreślił Dmowski.