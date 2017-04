Kowalczyk zawsze był znany z dość kontrowersyjnych opinii i ostrych wypowiedzi. W Polsacie przymykano na to oko do czasu, gdy one dotyczyły sportu. Jednak "Kowal" w ostatnich miesiącach stał się aktywnym komentatorem życia politycznego w naszym kraju. Właśnie to podobno przelało czarę goryczy. W swoich wpisach na Twitterze były piłkarz krytykował m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i TVP.

Kowalczyk przez wiele lat był stałym współpracownikiem Telewizji Polsat. Występował w jako gość w studiu lub współkomentator w transmisjach meczów oraz występował w roli eksperta w programie "Cafe Futbol" nadawanym na antenie Polsat Sport.