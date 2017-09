W tym meczu liczyły się głównie trzy punkty. To było dla nas najważniejsze. Przygotowania do meczu wyglądały tak, aby wrócić na odpowiednie tory (po piątkowej porażce z Danią 0:4 w Kopenhadze), jeśli chodzi o koncentrację, dyscyplinę taktyczną i poprawę w grze jeden na jeden. Od początku nasi zawodnicy byli agresywni, odbierali piłkę, prowadzili grę. Co do stylu - wciąż pracujemy nad tym. Jeszcze daleka droga, to ciągły proces, cały czas staramy się robić postępy - podkreślił Nawałka.