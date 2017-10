Reprezentacja Szwecji nie wygrała z Włochami meczu o stawkę od ponad 30 lat. Ostatni raz Skandynawowie pokonali czterokrotnych mistrzów świata w czerwcu 1987 w spotkaniu eliminacyjnym do mistrzostw Europy 1988 (1:0). Włosi po raz ostatni nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata w 1958 roku. Szwedom natomiast nie udało się awansować do dwóch ostatnich mundiali.

Z kolei Szwajcaria dosyć pechowo nie zakwalifikowała się do mundialu z pierwszego miejsca w grupie B. Wygrała dziewięć z dziesięciu meczów eliminacyjnych i podobnie jak pierwsza w tabeli Portugalia miała na koncie 27 punktów. Szwajcarzy pierwszy mecz zagrają w Belfaście z Irlandią Północną, która ostatni raz wystąpiła w mistrzostwach świata w 1986 roku.

Dania z kolei, która była grupowym rywalem Polaków w eliminacjach, ma szansę na powrót na mistrzostwa świata po ośmioletniej przerwie. Irlandia po raz ostatni zagrała na mundialu w 2002 roku.

Czwartą parę tworzą Chorwacja i Grecja. Obie reprezentacje wystąpiły w poprzednich mistrzostwach świata w Brazylii.

Zwycięzcy tych par dołączą do drużyn, które już zapewniły sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach - w tym Polski. Losowanie grup turnieju finałowego odbędzie się w 1 grudnia w Moskwie.

Mistrzostwa w Rosji rozpoczną się 14 czerwca, a finał zostanie rozegrany 15 lipca 2018.

Pary barażowe (gospodarze pierwszych spotkań na pierwszym miejscu):

Irlandia Północna - Szwajcaria

Chorwacja - Grecja

Dania - Irlandia

Szwecja - Włochy