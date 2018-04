Jak poinformował w piątek PZPN, Frankowskiemu na liniach pomogą Dawid Golis i Jakub Winkler. Na arbitra technicznego został wyznaczony Mariusz Złotek. Sędziami VAR będą natomiast Paweł Gil i Marcin Borkowski.

Po raz pierwszy w historii dojdzie do finału PP Arka - Legia. Gdynianie zdobyli dotychczas to trofeum dwukrotnie (m.in. w ubiegłym roku), a warszawski zespół aż 18 razy, co jest rekordem rozgrywek.

W półfinałach obecnej edycji Arka wyeliminowała Koronę Kielce (1:2, 1:0), natomiast Legia okazała się lepsza od Górnika Zabrze (1:1, 2:1).