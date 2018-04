Szef piłkarskiej centrali opublikował w niedzielę oświadczenie, w którym wytłumaczył, dlaczego dokonano zmiany sędziego głównego.

Przed nami finał Pucharu Polski, w którym zmierzą się drużyny Arki Gdynia i Legii Warszawa. Arbitrem głównym spotkania miał być sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. Niestety, wydarzenia z ostatniej kolejki LOTTO Ekstraklasy spowodowały, iż postanowiłem wystąpić do Polskiego Kolegium Sędziów o zmianę arbitra głównego finału na stadionie PGE Narodowym w Warszawie - oświadczył Boniek, cytowany na stronie PZPN.

Szanując dotychczasowe dokonania i przebieg kariery sędziego Frankowskiego z niepokojem przyglądałem się ostatnim prowadzonym przez niego spotkaniom. Zwłaszcza w sobotnim meczu Lech Poznań – Górnik Zabrze, cztery dni przed finałem, pan Frankowski pokazał, że w swej aktualnej dyspozycji nie gwarantuje wysokiego i stabilnego poziomu rozstrzygania najważniejszego meczu sezonu w Polsce. W tej sytuacji arbitrem głównym spotkania finałowego Pucharu Polski będzie pan Piotr Lasyk - dodał prezes piłkarskiej centrali.

Po raz pierwszy w historii dojdzie do finału PP Arka - Legia. Gdynianie zdobyli dotychczas to trofeum dwukrotnie (m.in. w ubiegłym roku), a warszawski zespół aż 18 razy, co jest rekordem rozgrywek.

W półfinałach obecnej edycji Arka wyeliminowała Koronę Kielce (1:2, 1:0), natomiast Legia okazała się lepsza od Górnika Zabrze (1:1, 2:1).

Początek środowego spotkania o godz. 16.