Oprócz drużyn, które w gronie kandydatów do zdobycia trofeum wymieniane są regularnie, przed MŚ 2014 do tej grupy włączono także Belgię i Kolumbię. Oba zespoły dotarły wówczas do ćwierćfinału, ale ekipa z Ameryki Południowej zaprezentowała się bardziej efektownie, zdobywając o pięć goli więcej.

Królem strzelców mundialu w Brazylii został zdobywca sześciu bramek James Rodriguez, wówczas wschodząca gwiazda kolumbijskiej piłki, obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych ofensywnych pomocników w Europie. Miniony sezon spędził na wypożyczeniu z Realu Madryt do Bayernu Monachium.

Argentyński selekcjoner Kolumbii Jose Pekerman był chwalony za wyniki z drużyną narodową od sześciu lat, choć w kwalifikacjach tegorocznego mundialu jego podopieczni nie radzili sobie najlepiej. Awans do Rosji wywalczyli dopiero w ostatniej kolejce.

Obok Rodrigueza, największymi gwiazdami Kolumbii są napastnik AS Monaco Radamel Falcao oraz rezerwowy bramkarz Arsenalu Londyn David Ospina. Mimo że w tym sezonie przegrywał walkę o podstawową jedenastkę z Czechem Petrem Cechem, jego miejsce w bramce drużyny narodowej jest raczej niezagrożone. Pozostali zawodnicy grający na tej pozycji są zupełnie nierozpoznawalni w Europie.

Obrona nie będzie przypominała tej sprzed czterech lat z mundialu w Brazylii. Karierę zakończył jej lider Mario Alberto Yepes, a Juan Camilo Zuniga i Pablo Armero nie grają już na tak wysokim poziomie jak niegdyś. Jednak w ich miejsce pojawili się nowi, przede wszystkim broniący od tego roku barw Barcelony Yerry Mina. Swoje szanse w Tottenhamie Hotspur dostawał także Davinson Sanchez.

Pomocą dyrygować będzie James Rodriguez, ale dwaj jego koledzy z tej formacji też mogą pochwalić się doświadczeniem z najmocniejszych lig - Juan Cuadrado z Juventusu Turyn i Carlos Sanchez z Fiorentiny. Cała trójka zagra w MŚ po raz drugi.

Pewne miejsce w ataku ma klubowy kolega Kamila Glika z AS Monaco Falcao. Licząc ostatnie dwa sezony w lidze Kolumbijczyk trafia do siatki średnio raz na 104 minuty. Przed czterema laty w Brazylii zabrakło go z powodu kontuzji kolana.

O miejsce obok niego będa ubiegać się tacy zawodnicy, jak Duvan Zapata (Napoli), Luis Muriel (Sevilla), Carlos Bacca (Villarreal) czy występujący na co dzień w Ameryce Południowej Miguel Borja i Yimmi Chara, jednak Pekerman zwykle stosuje jednak taktykę z jednym napastnikiem.

Kolumbia rozpocznie udział w rosyjskim mundialu 19 czerwca meczem z Japonią w Sarańsku. Pięć dni później zmierzy się z Polską w Kazaniu, a w trzecim spotkaniu zagra z Senegalem 28 czerwca w Samarze.

Kolumbia: liczba ludności: ok. 49,8 mln powierzchnia: ok. 1141,7 tys. km kw. rok założenia federacji: 1924 dołączenie do FIFA: 1936 prezes związku: Ramon Jesurun miejsce w rankingu FIFA: 16. (stan na 17 maja 2018) udział w MŚ: po raz szósty największe sukcesy: ćwierćfinał (2014) trener: Jose Pekerman najwięcej występów w reprezentacji: Carlos Valderrama - 111 najwięcej bramek w reprezentacji: Radamel Falcao - 29