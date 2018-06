"Katastrofa przeciwko Chorwacji, Argentyna rozczarowała i jest jedną nogą poza mundialem" - to tytuł z internetowej strony gazety "Clarin".

"Argentyna została ośmieszona przez Chorwację" - pisze "La Nacion". Argentyna "poniosła upokarzającą klęskę z Chorwacją" - to z kolei nagłówek na stronie internetowej Infobae.

"Dziś Messi był wolny, przygnębiony" - mówił po meczu komentator TV Publica Diego Latorre.

Już po pierwszym występie na mundialu w Rosji, remisie z Islandią 1:1, "Albicelestes" byli mocno krytykowani, a słynny Diego Maradona ocenił, że selekcjoner Jorge Sampaoli "nie ma po co wracać do Argentyny".

We wtorek w ostatnim meczu grupowym Argentyńczycy będą musieli pokonać Nigeryjczyków, którzy wygrali z nimi 4:2 w towarzyskim meczu, rozegranym 14 listopada 2017 roku w Krasnodarze. Ale zwycięstwo może nie wystarczyć drużynie Sampaolego do awansu do 1/8 finału.