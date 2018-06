Glik nabawił się urazu barku podczas zgrupowania w Arłamowie. Z tego powodu nie zagrał we wtorkowym meczu z Senegalem (1:2).

Kamil jest dopuszczony do pełnych zajęć. Nie mamy żadnych sygnałów co do jego dolegliwości. Wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Kamil ciężko pracował, aby wrócić do formy po tym urazie i jest w pełnym obciążeniu treningowym. Jego stan jest bardzo pozytywny. W czwartek wziął udział w grze uproszczonej – powiedział Rzepka na piątkowej konferencji prasowej.