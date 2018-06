Serbowie mieli przewagę, atakowali, ale w miarę upływu czasu coraz groźniej było pod ich bramką. W 10. i 30. minucie Blerim Dżemaili dwukrotnie znalazł się do dogodnej sytuacji, by wyrównać, ale w obu przypadkach się nie udało. Z kolei tuż przed przerwą, po rzucie rożnym, głową w piłkę nie trafił Dusko Tosic, czym zmarnował świetną okazję do podwyższenia prowadzenia.

Druga połowa to już wyraźna przewaga Helwetów, a Serbowie z każdą minuta słabli. W 52. minucie obrońcy zdołali jeszcze zablokować uderzenie Xerdana Shaqiriego, ale nadbiegający Granit Xhaka soczystym strzałem zza pola karnego pokonał Vladimira Stojkovica.

Szwajcarzy poszli za ciosem, a ich ataki napędzał Shaqiri. Niedługo po wyrównaniu zawodnik Stoke City huknął z dystansu, a piłka otarła się o zewnętrzną stronę słupka i wyszła poza boisko. W 68. minucie Serbowie przeprowadzili jedną z nielicznych groźnych akcji, ale podanie Aleksandara Kolarova wzdłuż linii bramkowej nie znalazło adresata.

W 82. minucie bombą z daleka popisał się rezerwowy Breel Embolo, po której piłka sprawiła sporo kłopotów serbskiemu bramkarzowi. Wreszcie tuż przed końcem regulaminowego czasu gry wyprowadzona z głębi pola kontra Szwajcarów przyniosła efekt. Tosic próbował złapać Shaqiriego na spalonym, ale spóźnił się z wyjściem i wybrany później najlepszym graczem meczu piłkarz popędził w stronę Stojkovica i w sytuacji sam na sam, mimo ataku Tosica i interwencji bramkarza, spokojnie umieścił piłkę w siatce.

Szwajcarzy, którzy z Euro 2016 odpadli w 1/8 finału wyeliminowani przez Polaków, mundial w Rosji zaczęli od remisu z Brazylią 1:1 i jedną nogą są już w fazie pucharowej. Serbów na zakończenie rywalizacji grupie czeka pojedynek właśnie z "Canarinhos" i tylko wygrana pozwoli im awansować.

Serbia - Szwajcaria 1:2 (1:0)

Bramki: 1:0 Aleksandar Mitrovic (5-głową), 1:1 Granit Xhaka (52), 1:2 Xherdan Shaqiri (90)

Żółta kartka - Serbia: Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Aleksandar Mitrovic; Szwajcaria: Xherdan Shaqiri

Sędzia: Felix Brych (Niemcy)

Widzów: 33 167

Serbia: Vladimir Stojkovic - Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov - Dusan Tadic, Luka Milivojevic (81. Nemanja Radonjic), Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic (65. Adem Ljajic) - Aleksandar Mitrovic

Szwajcaria: Yann Sommer - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez - Xherdan Shaqiri, Valon Behrami, Granit Xhaka, Blerim Dżemaili (73. Breel Embolo), Steven Zuber (90+3. Josip Drmic) - Har Seferovic (46. Mario Gavranovic)