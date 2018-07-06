Francja w półfinale! "Trójkolorowi" nie dali szans Urugwajowi. W meczu 1/4 finału podopieczni Didiera Deschampsa pokonali Urugwaj 2:0. Gole dla zwycięzców strzelili Raphael Varane i Antoine Griezmann.
Urugwaj - Francja 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Raphael Varane (40-głową), 0:2 Antoine Griezmann (60)
Żółta kartka - Urugwaj: Rodrigo Bentancur, Cristian Rodriguez. Francja: Lucas Hernandez, Kylian Mbappe
Sędzia: Nestor Pitana (Argentyna)
Widzów: 43 319
Urugwaj: Fernando Muslera - Martin Caceres, Jose Maria Gimenez, Diego Godin, Diego Laxalt - Nahitan Nandez (83. Jonathan Urretaviscaya), Matias Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur (59. Cristian Rodriguez) - Luis Suarez, Cristhian Stuani (59. Maximiliano Gomez)
Francja: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, N'Golo Kante, Kylian Mbappe (88. Ousmane Dembele), Antoine Griezmann (90+3. Nabil Fekir), Corentin Tolisso (80. Steven Nzonzi) - Olivier Giroud