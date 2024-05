Klepacka niedawno zakończyła sportową karierę. Na "emeryturze" zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w swoim klubie żeglarskim. W wywiadzie, którego udzieliła serwisowi sport.pl została zapytana, "co ty by zrobiła, gdyby spośród trenujących w jej klubie nastolatków powiedział, że jest homoseksualny?"

Reklama

Nie miałabym z tym żadnego problemu. Mówię szczerze. Kogo z osób naprawdę mnie znających zapytasz, to każdy ci powie, że ja naprawdę nie mam problemu z tolerancją. 26 kwietnia, w dniu moich urodzin, ślub homoseksualny wzięła moja przyjaciółka, Argentynka Cecilia Carranza, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, ja jej wysłałam gratulacje, a ona się śmiała, że to jest prezent od niej na moje urodziny. Ja ci powiem jeszcze coś: gdyby kiedyś mój syn przyszedł i powiedział "Mamo, jestem gejem" albo gdyby córka przyszła i powiedziała "Mamo, jestem lesbijką", to przecież zareagowałabym normalnie, przecież bym ich nie potępiła. Uważam, że rodzice, którzy tak robią, postępują strasznie. Ty jesteś oparciem dla dziecka i czy ono jest takie, czy inne, to jako rodzic powinieneś być dla dziecka ostoją - odpowiedziała Klepacka.