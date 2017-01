W drodze do tego etapu rywalizacji Murray nie stracił nawet seta.

Tegoroczna edycja Australian Open była pierwszym występem Szkota w Wielkim Szlemie od momentu odebrania jesienią Serbowi Novakowi Djokovicowi miana pierwszej rakiety świata. 29-letni Brytyjczyk ma na koncie trzy tytuły wywalczone w imprezach tej rangi. W Melbourne aż pięć razy wystąpił w decydującym meczu, ale za każdym razem przegrywał.

Od 2011 roku w Wielkim Szlemie tylko raz wcześniej nie dotarł do ćwierćfinału. Na tym samym etapie co w niedzielę pożegnał się dwa lata temu z US Open.

Zverev zajmuje 50. miejsce na liście ATP. Dotychczas jego najlepszym wynikiem w wielkoszlemowej rywalizacji była trzecia runda.

Porażka Murraya oznacza, że w najlepszej "ósemce" tegorocznych zmagań w Melbourne zabraknie dwóch najwyżej rozstawionych zawodników. Djokovic niespodziewanie odpadł w drugiej rundzie.