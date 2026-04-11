Słynny golfista wydał ponad 65 tysięcy dolarów na alkohol do kolacji

Mcllroy sam wybrał menu

Podano najlepsze roczniki szampana, burgunda czy Sauternesa, a sam Irlandczyk określił wykwintne wina jako „swoją ulubioną część menu”. Kolacja wydana przez Mcllroy'a została uznawana za najdroższą w historii tradycyjnych spotkań golfowych mistrzów w Auguście - poinformował miesięcznik „Golf Monthly”. Cena butelki wina, które pojawiły się na mistrzowskiej kolacji, wahała się między 528 a 1800 dolarów.

Oczywiście do tak ekskluzywnych napojów przygotowano odpowiednie menu, które wybrał golfista. Znalazły się w nim między innymi specjalny chlebek z brzoskwinią i serem ricotta z dodatkiem octu balsamicznego, gorącego miodu i bazylii, carpaccio z tuńczyka żółtopłetwego oraz filet mignon z wołowiny krów Wagyu (endemiczna rasa pochodząca z Japonii), uchodzący za niezwykle luksusowe danie.

Mcllroy skompletował Wielkiego Szlema

W kwietniu 2025 r. McIlroy triumfował w turnieju Masters w Auguście i został szóstym golfistą w historii, który skompletował Wielkiego Szlema, dołączając do Amerykanów Gene'a Sarazena, Bena Hogana, Jacka Nicklausa i Tigera Woodsa, a także Gary'ego Playera z RPA. To był jego 17. występ w tych prestiżowych zawodach w stanie Georgia.

Wcześniej Irlandczyk, który przed laty związany był z duńską tenisistką polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki, wygrał US Open (2011), PGA Championship (2012, 2014) i Open Championship (2014).