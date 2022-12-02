Urugwaj za burtą mundialu! Wygrana z Ghaną nic nie dała
Grupa H: Ghana - Urugwaj 0:2 (0:2).
Bramki: 0:1 Giorgian De Arrascaeta (26-głową), 0:2 Giorgian De Arrascaeta (32).
Żółta kartka - Ghana: Kamaldeen Sulemana, Alidu Seidu. Urugwaj: Darwin Nunez, Luis Suarez, Sebastian Coates, Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez.
Sędzia: Daniel Siebert (Niemcy). Widzów 43 443.
Ghana: Lawrence Ati-Zigi - Alidu Seidu, Daniel Amartey, Mohammed Salisu, Abdul-Rahman Baba - Mohammed Kudus (90+8. Issahaku Abdul Fatawu), Thomas Partey, Andre Ayew (46. Osman Bukari), Salis Abdul Samed (72. Daniel-Kofi Kyereh), Jordan Ayew (46. Kamaldeen Sulemana) - Inaki Williams (72. Antoine Semenyo).
Urugwaj: Sergio Rochet - Guillermo Varela, Jose Maria Gimenez, Sebastian Coates, Mathias Olivera - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur (34. Matias Vecino), Giorgian De Arrascaeta (80. Maxi Gomez) - Facundo Pellistri (66. Nicolas De La Cruz), Luis Suarez (66. Edinson Cavani), Darwin Nunez (80. Agustin Canobbio).
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