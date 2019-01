Ekipa Crowd Supporters od 18 lat czuwa nad całą otoczką dużych imprez sportowych, w tym m.in. konkursów PŚ w Zakopanem.

"To miasto w te dni staje się biało-czerwoną kraina czarów. To jest miejsce, które cechuje wyjątkowa magia, o czym Polacy przekonali się już nie raz. Tak będzie oczywiście i tym razem, chociaż tragedia w Gdańsku zmieni nieco charakter tego spotkania" - zauważył Sieczko.

Po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł w poniedziałek wskutek ran odniesionych w wyniku ataku nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału WOŚP, prezydent RP Andrzej Duda ogłosił, że żałoba narodowa obowiązywać będzie w od piątku od godziny 17 do soboty do godziny 19. W tych dniach rozegrane zostaną kwalifikacje i konkurs drużynowy, które z trybun Wielkiej Krokwi oglądać będzie w sumie ponad 30 tysięcy kibiców.

"Zapewniam, że oprawa będzie godna sytuacji, a zawodnicy, działacze i fani skoków połączą się w geście sprzeciwu wobec agresji i przemocy. W piątek ograniczymy się wyłącznie do informacji i komunikatów, natomiast w sobotę w specjalny sposób, o którym na razie nie chcę mówić, oddamy hołd prezydentowi Adamowiczowi" - poinformował Sieczko.

Podczas niedzielnego konkursu indywidualnego powróci radość sportowego święta. "Kibice czekali cały rok na to wydarzenie, więc na pewno zadbamy o to, żeby wspaniale je wspominali" - obiecał.

Tradycyjnie też ekipa Crowd Supporters przygotowała na niedzielny konkurs ulubione utwory polskich zawodników. Kamil Stoch posłucha "I'm Shipping Up To Boston" Dropkick Murphys, Piotr Żyła będzie zagrzewany do walki przez Disturbed i "Sound of Silence".

"I co za zbieg okoliczności, bo Piotr wybrał u nas ten utwór na konkursy PŚ w Predazzo, czyli tuż przed atakiem na Adamowicza, a przypomnę, że piosenka ta towarzyszy dziś wielu spotkaniom upamiętniającym gdańską tragedię" - zauważył Sieczko.

Zapytany o muzyczne upodobania pozostałych reprezentantów Polski powiedział, że m.in. Dawid Kubacki od kilku lat słucha podczas skoku piosenki "Zawsze do celu" zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście. Jakub Wolny wybrał Bella z utworem "Ciao", Maciej Kot poleci w rytm "Titanium" wykonanego przez Davida Guettę f. Sia.

Niektórzy zagraniczni skoczkowie także proszą o podobne wsparcie.

"Lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi poprosił o utwór +Cho Wavy De Gomenne+ JP The Wavy. Z przyjemnością spełniamy te prośby bo wiemy, jak ważną rolę odgrywa muzyka, czego słuchają na treningach, jakie konkretne rytmy ich motywują i dodają skrzydeł" - podkreślił Sieczko i dodał: "Dla kibiców też mamy sporą porcję magicznej, dodającej energii i niosącej radość muzyki".