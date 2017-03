W 10. minucie po rzucie Kingi Achruk Polki wygrywały 6:4, ale przez kolejnych 11 minut zdobyły tylko jedną bramkę i rywalki wyszły na prowadzenie 9:7. Za chwilę było 11:8 dla Białorusi, jednak biało-czerwone przez 180 sekund odrobiły straty i w 26. minucie doprowadziły do wyrównania 11:11. Na przerwę przyjezdne zeszły jednak mając w zapasie jedno trafienie – 12:11.

W bramce gospodyń świetnie spisywała się co prawda Weronika Kordowiecka, ale druga połowa toczyła się przy nieznacznej przewadze przyjezdnych. Co prawda w 59. minucie po akcji skrzydłowej Katarzyny Janiszewskiej zrobiło się 23:23, jednak tuż przed końcem Jeżykawa z siedmiu metrów zapewniła swojej drużynie zwycięstwo. Podopieczne trenera Leszka Krowickiego mogły jeszcze doprowadzić do remisu, ale Marta Gęga przestrzeliła ostatni rzut.

W sobotę o godzinie 18 Polki zagrają w hali AWFiS z Ukrainą, natomiast w niedzielę o 14 zmierzą się ze Słowacją.

Biało-czerwone przebywają w Gdańsku od poniedziałku. To zgrupowanie i kończący je turniej są jednym z etapów przygotowań do eliminacyjnych meczów mistrzostw świata z Rosją. Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 czerwca w Astrachaniu, a rewanż sześć dni później w Koszalinie.

Polska – Białoruś 23:24 (11:12)

Polska: Weronika Kordowiecka, Adrianna Płaczek – Marta Gęga 4, Katarzyna Janiszewska 3, Kinga Achruk 3, Dagmara Nocuń 3, Kinga Grzyb 3, Monika Michałów 2, Sylwia Lisewska 2, Monika Kobylińska 1, Joanna Drabik 1, Magda Balsam 1, Joanna Kozłowska, Joanna Szarawaga, Romana Roszak, Emilia Galińska

Najwięcej bramek dla Białorusi zdobyły: Karina Jeżykawa 8, Walentina Niesciaruk 4 i Hanna Jaszczuk 3.