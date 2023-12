Dla Kwaśniewskiego aktualna liderka rankingu WTA to absolutnie postać numer jeden w polskim sporcie w 2023 roku.

Kwaśniewski uważa, że Polacy nie rozumieją istoty sportu

Byłego prezydenta martwią ataki na naszą tenisistkę, kiedy ma chwilowy kryzys i osiąga słabsze wyniki. Według niego wynikają one z braku zrozumienia dla istoty sportu.

Reklama

Widzę, że to nasze wyedukowanie jednak ciężko idzie. Kiedy czytam tych wszystkich hejterów, to oczywiście wiem, że oni nie są odzwierciedleniem całej opinii publicznej, ale widzę, jaki to jest koszmar. Czytając ich ataki na Igę, dochodzę do wniosku, że my ze sportu niewiele rozumiemy, że wciąż nie pojmujemy, że podstawową zasadą sportu jest, że się wygrywa i że się przegrywa i że to są dwie części tej samej zabawy. Jeszcze raz podkreślam: dla Igi wielki szacunek za to, jak potrafiła się odbudować i wrócić na szczyt - mówi w rozmowie ze sport.pl Kwaśniewski.

Reklama

Reklama

Kwaśniewski docenia sukces hokeistów

Były prezydent naszego kraju docenił też osiągnięcia polskich siatkarzy i…hokeistów.

Hokeiści wracający po latach do szerokiej czołówki światowej to coś dużego, tym bardziej że w Polsce to jest sport absolutnie niszowy, finansowo słaby, a jednak udało się zebrać trochę chłopaków mających i umiejętności, i zadziorność, co bardzo doceniam. Oczywiście mówiąc o hokeistach, nie mogę pominąć siatkarzy. Oni są wspaniali i to jest poza wszelką dyskusją. A to, co w 2023 roku zrobił z nimi trener Grbić, jest niebywałe. To było pokazanie, że pracą, dobrą organizacją, mądrym trenerem można ustabilizować formę na absolutnie najwyższym poziomie - podkreślił.

Kwaśniewski najbardziej zawiedziony jest polską piłką. Totalnym rozczarowaniem jest Polski Związek Piłki Nożnej i to, co się dzieje z naszym futbolem. Mówię nie tylko o wynikach, ale też o wielu przykładach wpadek czy o braku reakcji. Ja rozumiem, że my patriotycznie uważamy, że polski kibic jedzie za granicę i jest bity bez powodu, ale jednak zbyt często to nasi są zarzewiem różnych burd - powiedział były prezydent RP.