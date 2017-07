Do wypadku doszło na zjeździe z Col de la Biche przed półmetkiem etapu. Majka przewrócił się przede mną, nie było gdzie uciekać - opowiadał zawodnik ekipy Sky portalowi Velonews.

Nie wiem co Majka robił. Kilka razy na zakrętach jechał od mojej wewnętrznej strony, desperacko mnie objeżdżał. Puściłem go przed siebie i dokładnie dziesięć sekund później on upadł, pociągając za sobą mnie i (Matteo) Trentina - dodał.