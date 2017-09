Niebawem miną dwa lata, odkąd Vucinic doznał poważnej kontuzji kolana i tak naprawdę skończył z profesjonalnym graniem w piłkę. Pod koniec marca selekcjoner Ljubisa Tumbakovic powołał go na mecz z Polską w eliminacjach mistrzostw świata i nawet wpuścił na boisko na ostatnie minuty, a potem wystawił jeszcze na całą drugą połowę towarzyskiego spotkania z Iranem. Były napastnik Juventusu Turyn i AS Roma, długo pozostający bez klubu, a trenujący jedynie indywidualnie, zbawcą się nie okazał. Czarnogóra doznała dwóch porażek, a on raczej definitywnie - co podkreślają miejscowe media - pożegnał się z reprezentacją.

Vucinic, który 1 października skończy 34 lata, zajął się sportem, który staje się hobby wielu byłych futbolowych gwiazdorów - golfem. W miniony weekend był na zawodach w Lecce, ale nie jako gość specjalny, lecz w roli zawodnika. Sukcesu nie osiągnął, ale otrzymał nagrodę za sam udział w rywalizacji.

Młodsi koledzy Vucinica z drużyny narodowej walczą o awans do przyszłorocznych MŚ w Rosji. W tabeli grupy E, na dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji, prowadzi Polska 19 punktów, przed Czarnogórą i Danią - po 16.

Bałkańskiej reprezentacji pozostały do rozegrania mecze 5 października w Podgoricy z Danią i 8 października w Warszawie z Polską.